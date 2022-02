Roma, 2 feb. (LaPresse) – Con il ministro Daniele Franco “abbiamo parlato di bollette e di quanto stanno aumentando per artigiani, imprese e famiglie. Abbiamo ragionato su come intervenire, occorrono miliardi, 5 miliardi sono stati messi ma non bastano. Chiederò a Draghi e Franco un intervento più sostanzioso, entro questo mese, di miliardi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al termine dell’incontro al ministero dell’Economia con il titolare Daniele Franco.

