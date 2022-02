Roma, 1 feb. (LaPresse) – Il rinvio dell’udienza di più di due mesi “significa prolungare questa situazione di limbo, di incertezza e di sofferenza di Patrick Zaki. Significa ritardare ancora una volta quell’appuntamento che Patrick sogna con la città di Bologna. Non è una notizia positiva”. Lo ha detto a LaPresse Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, riguardo al rinvio dell’udienza per lo studente egiziano. “Ora che c’è una data fissata, quella del 6 aprile, questi 2 mesi e 5 giorni non devono essere fatti trascorrere nel disinteresse, auspichiamo che l’attenzione del governo che da dicembre era già alta continui ad essere alta”, ha sottolineato Noury.

