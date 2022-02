Reggio Emilia, 1 feb. (LaPresse) – “Come sta il ragazzo? È sconvolto: ha avuto l’arresto, la convalidata e, anche se adesso è ai domiciliari, ha capito che è una vicenda molto scabrosa, con risvolti penali abbastanza seri e lui non si è reso conto”. A dirlo, a LaPresse, è Giacomo Fornaciari, l’avvocato del 15enne denunciato per stupro da una coetanea, a Reggio Emilia, venerdì scorso. Secondo il legale, il giovane, che al momento si trova ai domiciliari, potrebbe aver interpretato male gli atteggiamenti della ragazza. “Lui ha avuto questo rapporto sessuale, come lo avrebbe avuto un altro che era lì e non si capisce come sia accusato di violenza lui e non l’altro – ha aggiunto Fornaciari -. Credo, però, che l’indagine sarà estesa e si capisce dal provvedimento del giudice, il quale dice che risulta necessario approfondire le indagini a carico degli altri indagati e della persona che ha abbandonato la casa, ma che sarebbe stata presente alla prima parte della vicenda. I giovani coinvolti sarebbero tre maschi, compreso il mio cliente, e due ragazze (compresa la presunta vittima)”.

