Genova, 1 feb. (LaPresse) – Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia. E’ successo intorno alle 12.30. Per l’uomo, di cui non si conoscono al momento le generalità, inutili i tentativi di soccorso da parte del 118: la vittima è stata trovata carbonizzata. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per l’intervento e i rilievi fino alle 14,30.

