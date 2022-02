Washington (Usa), 1 feb. (LaPresse) – Pfizer e BioNTech hanno richiesto alla Food and Drug administration (Fda) l’autorizzazione all’uso di emergenza per il loro vaccino Covid a due dosi per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni. Lo hanno affermato le aziende. Il vaccino Pfizer/BioNTech è già autorizzato per minori di appena 5 anni. In caso di via libera, sarebbe il primo vaccino Covid disponibile per questa fascia di età. Dall’inizio della pandemia, più di 10,6 milioni di bambini sono risultati positivi al Covid negli Stati Uniti. I bambini sotto i 4 anni, che rappresentano oltre 1,6 milioni di questi casi. Inoltre, i casi segnalati di Covid e il relativo ricovero in ospedale tra i bambini sono aumentati drasticamente negli Stati Uniti durante l’aumento della variante Omicron. Nella settimana terminata il 22 gennaio, i bambini sotto i 4 anni hanno rappresentato il 3,2% del totale dei ricoveri per Covid.

