Mosca (Russia), 1 feb. (LaPresse/AP) – Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha inviato lettere agli omologhi della Nato, compreso il segretario di Stato statunitense Antony Blinken, esprimendo preoccupazione sulla posizione dell’Alleanza a proposito del “principio di indivisibilit√† della sicurezza” nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Lo ha riferito l’agenzia Ria Novosti, citando un alto funzionario del ministero russo. Secondo Lavrov, l’espansione della Nato verso est ha danneggiato la sicurezza russa, violando il principio per cui la sicurezza di una nazione non dovrebbe essere rafforzata a spese di altre.

