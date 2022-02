Roma, 1 feb. (LaPresse) – “Cercare di rivedere le regole rendendo più semplice e gestibile il protocollo è un intento che condivido. Uno dei colli di bottiglia peggiori che ci sia è quello dei tamponi. Asl, farmacie e laboratori non riescono a smaltire la gran quantità di tamponi richiesta. Nelle scuole dirigenti e collaboratori sono assorbiti nella gestione di queste procedure e non c’è tempo per occuparsi di aspetti strettamente scolastici”. Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ai microfoni de ‘L’Italia s’è Desta’.

