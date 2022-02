Sanremo, 1 feb. (LaPresse) – “Fiorello è un fuoriclasse e tira fuori una parte di Amadeus che a me fa tanto ridere, li ho visti alle prove e sono eccezionali. La cosa più bella è il rapporto straordinario che c’è tra loro due, c’è un motto di spirito davvero sublime, che arriva sempre a una risata liberatoria. In un tempo in cui tutto è reso artificiale da quello che viviamo, vorrei titolare questa serata proprio invocando una risata liberatoria da parte di tutti noi. Abbiamo bisogno di positività e penso che questa coppia stasera possa veicolare davvero sentimenti buoni. Quest’anno è davvero un Festival per tutti. C’è voglia di stare tutti insieme in questo rito collettivo”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della presentazione della prima serata del 72esimo Festival di Sanremo. “Auguro a tutti – ha aggiunto – una serata di spensieratezza”.

