Roma, 1 feb. (LaPresse) – “Il mio avvocato Fabio Anselmo ha avuto modo di esaminare il provvedimento. Questa archiviazione, equivale ad una piena assoluzione, che mi restituisce piena dignità in quanto le mie ricostruzioni sono state ritenute genuine e pienamente valorizzate. È per me un grande riconoscimento, perché ho sempre detto la verità! Ringrazio il mio avvocato, e mia moglie Paola, che mi hanno sempre spronato a credere nella Magistratura e per avermi sempre sostenuto. #laveritàarrivasempre #atestaaltasempre”. Così Massimiliano Latorre su Facebook, all’indomani dell’archiviazione dell’indagine della Procura di Roma sulla morte di due pescatori indiani avvenuta nel 2012.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata