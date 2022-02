Roma, 1 feb. (LaPresse) – Il Consiglio Federale della Lega ha dato “piena fiducia e mandato al Segretario di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra”. Lo comunica una nota del partito. La riunione è ancora in corso a Milano, in via Bellerio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata