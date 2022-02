Dubai (Emirati Arabi Uniti), 1 feb. (LaPresse/AP) – L’Iran ha eseguito la condanna a morte di due omosessuali per sodomia. Lo ha riferito il gruppo per i diritti umani Hrana. I due, identificati come Mehrdad Karimpour e Farid Mohammadi avevano trascorso sei anni nel braccio della morte. Sono stati impiccati in una prigione nella città nord-occidentale di Maragheh, a circa 500 chilometri dalla capitale Teheran. L’omosessualità è illegale in Iran, considerato uno dei luoghi più repressivi al mondo per le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender.

