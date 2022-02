Milano, 1 feb. (LaPresse/AP) – Ora è ufficiale: Tom Brady, il più grande quarterback nella storia della NFL, si ritira dopo aver vinto sette Super Bowl e aver stabilito numerosi record in 22 anni di carriera senza precedenti. “È difficile per me scrivere, ma ecco qui: non giocherò più”, ha scritto Brady in un lungo post su Instagram. “Ho amato la mia carriera nella NFL e ora è tempo di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione”, ha aggiunto. Brady aveva espresso da tempo il suo desiderio di trascorrere più tempo con sua moglie, la top model Gisele Bundchen, e i tre figli, nonostante giochi ancora al top nel suo sport. Il 44enne Brady lascia dopo aver guidato i Tampa Bay Buccaneers al titolo del Super Bowl la scorsa stagione e al campionato NFC South in questa stagione.

