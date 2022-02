Milano, 1 feb. (LaPresse) – I gip di Brescia Andrea Gaboardi ha ritenuto “manifestamente infondata” “la notizia di reato” a carico dell’ex procuratore di Milano Francesco Greco. É quanto si legge in un passaggio delle 27 pagine del decreto di archiviazione. L’ex procuratore di Milano Greco era indagato a Brescia per rifiuto di atti d’ufficio “perchè in qualità di procuratore di Milano, benchè più volte sollecitato da sostituto procuratore Paolo Storari” ad “iscrivere tempestivamente una notizia di reato a seguito delle dichiarazioni a lui note, rese da Piero Amara nel periodo dal 6 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020” riguardanti “l’esistenza di una presunta loggia coperta denominata ‘Ungheria’ ometteva indebitamente di farlo se non “dopo aver ricevuto una sollecitazione a procedere nelle indagini da parte dl procuratore generale presso la Corte di Cassazione” nel maggio del 2020. Anche la procura di Brescia aveva formulato una richiesta di archiviazione, che per il gip “merita di essere accolta”.

