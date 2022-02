Milano, 1 feb. (LaPresse) – Paolo Dal Pino in giornata si dimetterà da presidente della Lega Serie A. Secondo quanto appreso da LaPresse si tratta di una decisione presa già da tempo e legata a motivi strettamente personali. Dal Pino sta infatti per strasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti. Nel corso della giornata di oggi, il dirigente invierà una lettera in cui spiegherà la sua decisione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata