Milano, 1 feb. (LaPresse) – “Il partito Repubblicano? Ne aveva parlato Giorgia Meloni l’anno scorso. Oggi dobbiamo dire che il centrodestra parlamentare non c’è più, è stato polverizzato dopo le elezioni del Presidente della Repubblica, quindi bisogna capire chi sta con chi e quali sono i progetti”. Lo ha detto a LaPresse la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè. “Oggi naturalmente abbiamo qualche difficoltà, a noi ci interessano i contenuti, siamo a favore di un progetto non di cambiare un nome che ci sembra una ‘pittata’ direbbe qualcuno. Non è quello che ci chiedono gli italiani. Giorgia Meloni ha detto che è pronta a rifondare ad essere protagonista e vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Noi siamo quelli coerenti che diciamo la verità, siamo gli unici entrati lunedì per l’elezione del Presidente della Repubblica con le idee chiare e siamo usciti con le stesse. Il problema ce l’hanno gli altri”, ha concluso la senatrice Santanchè.

