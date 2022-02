Milano, 1 feb. (LaPresse) – Coordinati dalla procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, i carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze e analizzato i filmati delle telecamere installate nell’area pubblica, sono riusciti a individuare il responsabile, un 16enne con diversi precedenti di polizia. Ad aggravare la posizione del ragazzo, anche un filmato acquisito dai carabinieri, che il minore pubblicò in diretta sui social network, dove si vantava con i suoi ‘follower’ di aver accoltellato due persone innocenti e di essere ancora libero, pronunciando frasi oltraggiose contro le Forze di Polizia che non erano riusciti ad arrestarlo. In merito al secondo episodio i Carabinieri stanno ancora indagando, ma pare essersi verificato lo scorso dicembre a San Pietro in Casale (Bologna). Rintracciato ieri pomeriggio dai Carabinieri di San Lazzaro di Savena, il 16enne colpito dalla misura cautelare, è stato arrestato e portato nel carcere minorile.

