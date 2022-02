Wellington (Nuova Zelanda) 1 feb. (LaPresse/AP) – La giornalista neozelandese Charlotte Bellis, rimasta bloccata in Afghanistan incinta, a causa delle rigide misure anti-Covid-19 di Wellington, tornerà in Nuova Zelanda. “Tornerò nel mio paese d’origine a inizio marzo per dare alla luce la nostra bambina”, ha affermato in una nota Bellis, il cui compagno è un fotografo freelance, Jim Huylebroek,che ha vissuto per due anni in Afghanistan. “Siamo così entusiasti di tornare a casa ed essere circondati da famiglia e amici in un momento così speciale”, ha aggiunto. Il Paese ha fatto marcia indietro rispetto alle iniziali dichiarazioni in cui aveva chiesto alla reporter di presentare una nuova domanda per avere un posto negli hotel di quarantena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata