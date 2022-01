Roma, 31 gen. (LaPresse) – “L’innovazione è concretamente l’elemento portante per garantire l’evoluzione dei sistemi sanitari dei diversi Paesi e per assicurare migliori cure ai cittadini. Non a caso, una delle leve fondamentali per accrescere l’efficacia e l’efficienza dei sistemi della salute è proprio la capacità di trasferire innovazione all’interno dei sistemi di cura e di prevenzione, in aggiunta agli investimenti in ricerca e sviluppo”.Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un messaggio all’evento Health Innovation Global Forum.

