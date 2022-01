Roma, 31 gen. (LaPresse) – “È fondamentale attuare una stretta e costante collaborazione tra l’industria della salute e delle scienze della vita e i Governi. Come è anche fondamentale coinvolgere il settore privato, che si è già dimostrato determinante per la sua capacità di rispondere alla pandemia in termini di ricerca, innovazione, produzione e fornitura di prodotti e servizi per la salute pubblica”.Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un messaggio all’evento Health Innovation Global Forum. “L’Italia ha tutti gli ingredienti per vincere questa sfida. Abbiamo, infatti, un sistema pubblico qualificato e un sistema imprenditoriale eccellente, avanzato e competitivo. Ora serve una decisa condivisione di intenti e una forte sinergia tra tutti gli attori in gioco”, rimarca.

