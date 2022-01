Teheran (Iran), 31 gen. (LaPresse/AP) – I pasdaran hanno ucciso un uomo armato, non identificato, che ha attaccato il loro ufficio di intelligence nel sud dell’Iran, vicino al confine con il Pakistan. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa locale Irna. L’attacco è avvenuto nella città di Saravan, nella provincia sudorientale di Sistan e Baluchistan, a circa 1.360 chilometri a sud-est della capitale, Teheran. Durante la sparatoria sarebbe rimasto ferito anche un cittadino del posto. La responsabilità dell’attacco non è stata ancora rivendicata. Non è noto se l’aggressore abbia agito da solo. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

