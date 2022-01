Berlino (Germania), 31 gen. (LaPresse/AP) – Due agenti di polizia sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nella Germania occidentale. La sparatoria è avvenuta durante un controllo del traffico vicino a Kusel intorno alle 4:20, ha riferito la polizia di Kaiserslautern in una nota. Gli aggressori sono fuggiti e gli agenti non hanno una descrizione loro nè dell’auto che hanno usato. La polizia ha invitato i guidatori nell’area di Kusel a non dare passaggi ad autostoppisti e ha avvertito che almeno un sospetto è armato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata