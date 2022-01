Berlino (Germania), 31 gen. (LaPresse/AP) – Un secondo uomo, di 32 anni, è stato fermato in Germania perché sospettato in relazione all’uccisione di due agenti di polizia avvenuta intorno alle 4.20 durante un controllo stradale vicino Kusel, Renania-Palatinato. La notizia giunge poco dopo quella dell’arresto di un 38enne identificato come Andreas Johannes S. Avvenuto a Sulzbach, a circa 37 chilometri dal luogo della sparatoria. La polizia riferisce che il 38enne non ha fornito nessuna informazione sul caso a seguito del suo arresto intorno alle 17. Quanto al secondo fermato, il 32enne, gli inquirenti sono al lavoro per determinare se abbia o meno a che fare con la sparatoria. Gli investigatori vanno inoltre avanti con le ricerche per trovare eventuali altri coinvolti.

