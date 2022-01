Roma, 31 gen. (LaPresse) – “La gestione della pandemia non è uniforme, ogni istituto di pena si è organizzato in maniera diversa. Non c’è una situazione drammatica come nel 2020, ma – sebbene i vaccini abbiano reso la situazione più gestibile – non mancano delle criticità”. Lo dice a LaPresse Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone, per i diritti e le garanzie nel sistema penale.

