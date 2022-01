Milano, 30 gen. (LaPresse) – Rafa Nadal ha vinto il torneo di singolare maschile agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. In finale il 35enne campione spagnolo, numero 6 del seeding, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2, in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 in 5 ore e 28 minuti di gioco. Con questa vittoria Nadal diventa il primo tennista della storia per numero di vittorie in singolare nelle prove del Grande Slam, con il titolo numero 21 lo spagnolo stacca i suoi rivali di sempre Roger Federer e Novak Djokovic.

