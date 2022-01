Milano, 30 gen. (LaPresse) – Federica Brignone ha vinto a pari merito con Cornelia Huetter Cornelia il SuperG di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa azzurra e l’atleta austriaca con il tempo di 1.18.19 hanno preceduto l’altra austriaca Tamara Tippler di 0.82 centesimi. Segue un’altra portacolori dell’Austria, Mirjam Puchner di 0.83. Per quanto riguarda le altre italiane: attualmente al decimo posto Elena Curtoni staccata di 1.07, mentre Nicol Delago è 13/a a 1.35 davanti a Roberta Melesi 14/a a 1.40 e Marta Bassino 15/a a 1.61. Più indietro Karoline Pichler 24/a a 1.97 e Francesca Marsaglia 26/a a 2.16.

