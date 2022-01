Roma, 30 gen. (LaPresse) – “La rielezione di Mattarella è un risultato positivo per italiani e a livello internazionale. E’ evidente che la politica è in crisi, spaccata e in difficoltà. Bisognerà affrontare i nodi che sono stati messi in evidenza”. Così Enrico letta, segretario del Pd, intervistato a In mezz’ora in più su Raitre.

