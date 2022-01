Roma, 30 gen. (LaPresse) – “Io considero che non ci sia stato un accordo preventivo tra Lega e M5S, sull’operazione di cui si sta parlando (Elisabetta Belloni) e su cui c’è stato il cortocircuito mediatico”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato a In mezz’ora in più su Raitre.

