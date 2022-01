Roma, 30 gen. (LaPresse) – “Stimo Di Battista, è una persona genuina: possiamo avere delle diverse opinioni politiche ma lo rispetto e lo stimo. Direi che in politica la qualità di essere una persona perbene è importante ma non è sufficiente. La politica deve esprimere delle battaglie e occorre anche tanta determinazione e coraggio”. Così Giuseppe Conte, intercettato da Rainews24 all’uscita della sua abitazione romana, in merito alle parole di Alessandro Di Battista che ha definito “vigliacco” l’attacco al leader M5S.

