Roma, 30 gen. (LaPresse) – “Per quanto ci riguarda ministri, viceministri e sottosegretari rimangono quelli che sono. Per noi la delegazione non deve essere cambiata. Se Salvini vuole cambiare un ministro ne parla col capo del governo, sono problemi della Lega”. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, a Mezz’Ora in Più su Rai 3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata