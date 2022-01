Milano, 30 gen. (LaPresse) – L’ex ministra della Giustizia francese, Christiane Taubira, ha vinto la Primarie popolari in Francia, le primarie della sinistra in vista delle elezioni presidenziali di aprile. Lo hanno riferito i media francesi. La vittoria di Taubira era ampiamente prevista; dietro di lei si sono classificati Yannick Jadot e Jean-Luc Melenchon. In totale hanno votato 392.738 persone, pari all’84% di quante si erano iscritte. Tra i candidati c’erano tre politici che hanno dichiarato non riconosceranno la votazione, cioè la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, l’ecologista Jadot, il leader della France Insoumise Melenchon.

