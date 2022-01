Milano, 30 gen. (LaPresse) – È stato individuato dai soccorsi di El Chaltén il corpo senza vita di Corrado ‘Korra’ Pesce, l’alpinista italiano, 40 anni di Novara, travolto lo scorso venerdì da una valanga mentre scalava il Cerro Torre in Patagonia, in Argentina, in compagnia dello scalatore Tomaà Aguilò.

