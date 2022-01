Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Sono stati giorni intensi, li abbiamo affrontati con un primo obiettivo: il premier Mario Draghi non può spostarsi al Quirinale mentre nel Paese c’è un’emergenza in atto, i cittadini aspettano delle risposte. Lo abbiamo fatto nell’ottica di valorizzare il suo operato, di assicurare massima continuità, efficacia e tempestività all’azione di governo e questo obiettivo lo abbiamo raggiunto”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa.

