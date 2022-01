Roma, 29 gen. (LaPresse) – “In questo percorso che abbiamo fatto, il M5S, lo avevo anticipato, avrebbe assunto e continuerà a mantenere fino alla fine una posizione chiara e lineare”. Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai cronisti. “L’obiettivo primario era affrontare questo passaggio istituzionale molto complesso assicurando la stabilità dell’azione dell’esecutivo – aggiunge -. Era fondamentale che questo passaggio non compromettesse la necessità di un’azione di governo forte e decisa che non si può interrompere nemmeno per un solo giorno. E questo risultato lo stiamo conseguendo. Un altro obiettivo era affrontare questo passaggio senza che ci fossero delle candidature che potevano spaccare il Paese, che finivano di fatto per spaccare il Paese. Penso, ad esempio, alla candidatura annunciata del presidente Silvio Berlusconi. E anche questo lo abbiamo ottenuto”.

