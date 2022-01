Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Noi non ci sentiamo vincitori, né ci sentiamo sconfitti. Secondo noi, nella possibilità di assicurare continuità all’azione di governo non ha vinto Conte o il M5S, ma ha vinto il Paese. Nella possibilità di avere come presidente della Repubblica per i prossimi sette anni un profilo di assoluta garanzia, anche morale, di alta competenza e serietà, come Mattarella, ha vinto il Paese e non Conte”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa. “Nella possibilità di avere per la prima volta nella storia repubblicana un presidente donna, cosa per cui gli altri partiti non si sono dimostrati ancora in linea con le sensibilitò ormai diffuse nella comunità nazionale, non ha perso Conte e non ha perso il M5S, ma ha perso il Paese un’occasione”, aggiunge.

