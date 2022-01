Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Abbiamo ottenuto anche di indirizzare il confronto che in questi giorni è maturato verso, non candidature di parte, ma di alto profilo, autorevoli, super partes, con particolare attenzione se ci fossero eccellenze – come ci sono – femminili. Ovviamente, in tutto questo percorso abbiamo avuto delle difficoltà nel confrontarci con le forze di centrodestra, in particolare. Li abbiamo invitati a mettere da parte candidature di parte, fortemente connotate, di destra conservatrice, e le abbiamo spinte a confrontarci su quelle figure super partes di cui abbiamo ragionato sin dall’inizio”. Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai cronisti. “E’ stata una trattativa molto complicata, ma c’era anche serenità perché nel frattempo un’opzione rimaneva sul tavolo, Sergio Mattarella – aggiunge – Nella nostra comunità è sempre stato apprezzato: giorno dopo giorno è stato sempre più indicato nella nostra comunità, è stato fatto crescere. A questo punto abbiamo continuato a lavorare pe runa figura con quelle caratteristiche e sul tavolo, alla fine, la rosa si è ristretta con almeno due figure femminili. Ieri era sembrato che si potesse arrivare alla convergenza su una di quelle figure femminili, ma alcune forze hanno espresso perplessità. Pienamente legittimo, però il nostro sforzo è stato serio, abbiamo fatto una battaglia vera, autentica, non abbiamo messo nomi sul tavolo come omaggio al genere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata