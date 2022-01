Roma, 29 gen. (LaPresse) – Teme che l’asse col Pd si sia incrinato? “Le parole di Enrico Letta scacciano via queste supposizioni”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa. “Non mio sono mai permesso di ipotizzare o sognare, nonostante siano state scritte e inventate delle schifezze, di fare una volta accordi per Casellati altre per Frattini – aggiunge -. Il M5S ha una linearità e una trasparenza scritti nella Carta dei principi e dei valori. Non ho mai fatto accordi sottobanco, non li ho smentiti perché ero concentrato sulle trattative importanti per il Paese e non potevo farmi distrarre da certe sciocchezze e talvolta calunnie”.

