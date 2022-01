Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Le parole di Giorgetti? Non mi permetto di entrare nelle dinamiche e di valutare le forze politiche altrui. Non posso entrare nel merito e dire cosa nascondano quelle dichiarazioni. Quello che posso considerare sono i dati politici di cui prendere atto: a un certo punto nelle forze di centrodestra c’è stato un chiaro segnale di divisione, manifestato quando FI ha dichiarato di autorappresentarsi e non affidarsi più a un delegato comune. Ma quelle sono dinamiche che vanno valutate e capire a cosa preludono”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa.

