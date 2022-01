Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Il nostro sforzo è stato serio, abbiamo fatto una battaglia vera, autentica, non abbiamo messo nomi sul tavolo come omaggio al genere”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai cronisti. “Un altro obiettivo era affrontare questo passaggio senza che ci fossero delle candidature che potevano spaccare il Paese, che finivano di fatto per spaccare il Paese. Penso, ad esempio, alla candidatura annunciata del presidente Silvio Berlusconi. E anche questo lo abbiamo ottenuto”.

