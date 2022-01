Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Oggi, durante la riunione di maggioranza, ho chiesto se ci fossero ostacoli a questo percorso che avrebbe introdotto elementi di vera innovazione, di qualità, non formale. In realtà abbiamo dovuto convenire che non c’erano queste premesse e felicemente abbiamo preso atto che l’opzione che avevamo sempre messo sul tavolo, noi come M5S, non eravamo più soli e si è trovata una ampia condivisione. Ecco perché i capigruppo andranno dal presidente Mattarella, perché a questo punto c’è la disponibilità nostra ad annunciare il voto dei nostri grandi elettori, perché è un’opzione che diventi realtà. Mattarella è il garante di tutti, una persona di alto profilo, super partes e autorevole”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai cronisti.

