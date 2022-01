Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Bisogna ringraziare il gesto di generosità del presidente Mattarella”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa. “E’ un atto di particolare generosità da parte sua – aggiunge -. Anche in colloqui avuti tempo fa aveva chiarito le ragioni, ben motivate, per le quali non vedesse di buon occhio un secondo mandato. Quindi, il fatto di aver accantonato gli interessi personali per abbracciare questa prospettiva, conoscendone la sensibilità costituzionale, istituzionale e umana, lo considero un gesto di grande generosità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata