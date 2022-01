Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Esisterebbe un asse giallo-nero-verde? Dobbiamo essere chiaro o i cittadini si confondono cromaticamente… Esisterebbe un asse tra Movimento, Lega e Fratelli d’Italia di un candidato donna alla presidenza della Repubblica con Renzi che ammette il fatto che anche Letta avrebbe partecipato? È un asse che riguarda anche il Pd, dunque. Per cortesia, non diciamo fesserie. Non rincorriamo tutte le fesserie che si dicono a destra e sinistra, i cittadini hanno bisogno di linearità”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa. “O diciamo che deve esserci il confronto con le forze di centrodestra e poi se si crea il consenso si creano assi politici. Ma che letture sono? – aggiunge con toni molto alti -. Per quanto riguarda Renzi, io prendo atto che quello che si è presentato come fautore delle battaglie civili ha detto no a tutte le candidature femminili che abbiamo proposto, oltre che a tantissime altre. A meno che non si convergesse sulla sua candidatura”.

