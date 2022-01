Pisa, 29 gen. (LaPresse) – Una persona è morta investita da un treno all’altezza di Migliarino, in provincia di Pisa, mentre attraversava i binari. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.15. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata l’auto medicalizzata della Misericordia di Pisa inviata dal 118, assieme a una volante della polizia di Stato di Pisa per ricostruire la dinamica dell’incidente. La persona, di cui al momento non si conoscono le generalità anche se dalle prime indiscrezioni pare si tratti di un uomo di mezza età, è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.

