Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Il Movimento 5 Stelle non ha mai espresso l’esigenza di un rimpasto”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa. “Su questa cosa di cambiare ministri, le poltrone, avere qualche sottosegretario in più, non abbiamo alcuna sensibilità”, aggiunge.

