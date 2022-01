Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Con il premier Draghi, in uno scambio telefonico abbiamo preannunciato un incontro prossimo. Perché è chiaro che rappresentando la forza di maggioranza relativa, c’è l’assoluta esigenza di confrontarci”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa. “Noi non possiamo limitarci ad assicurare genericamente continuità di governo”, aggiunge. “Dobbiamo essere promotori di questo confronto per siglare un patto per i cittadini, nell’ambito del quale individuare delle priorità e un programma incisivo. C’è la necessità di lavorare a riforme anche per iniziare in modo ordinato la prossima legislatura, penso alla legge elettorale e la riforma dei regolamenti parlamentari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata