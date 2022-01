Milano, 29 gen. (LaPresse) – Sono in calo i ricoveri in Italia. Rispetto a ieri si registrano 42 pazienti in meno in terapia intensiva, 160 in meno nei reparti ordinari. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 13,7%, invariato rispetto a ieri.

