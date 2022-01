Roma, 28 gen. (LaPresse) – Patrick Zaki ha dato il suo primo esame a distanza, all’università di Bologna, da quando è stato scarcerato. Lo ha annunciato con un post su Facebook. “Oggi ho finalmente sostenuto l’ultimo esame – sui movimenti femminili nella storia moderna italiana – del mio primo quadrimestre al master, che avrei dovuto sostenere a Bologna nel febbraio 2020. Come sempre grazie mille Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, è bello tornare come studente e non vedo l’ora di essere fisicamente in classe molto presto”, ha scritto Zaki, che il 1 febbraio dovrà comparire in tribunale per una nuova udienza.

