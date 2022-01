Oklahoma City (Oklahoma, Usa), 28 gen. (LaPresse/AP) – Un giudice federale di Oklahoma City ha condannato ‘Tiger King’ Joe Exotic a 21 anni di prigione, riducendo la pena di un anno dopo che una corte d’appello lo scorso anno aveva ordinato una nuova sentenza. Joe Exotic – il cui vero nome è Joseph Maldonado-Passage – è stato condannato in un caso di omicidio su commissione che coinvolgeva l’attivista per il benessere degli animali Carole Baskin. Entrambi sono stati descritti nella serie ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ di Netflix. I pubblici ministeri affermano che Maldonado-Passage ha cercato di assumere due persone, incluso un agente dell’Fbi sotto copertura, per uccidere Baskin, che lo aveva criticato per il trattamento riservato agli animali. Diversi sostenitori di Maldonado-Passage si sono stipati nell’aula del tribunale, alcuni indossavano maschere e magliette con stampa animalier e la scritta ‘Free Joe Exotic’. La corte ha anche ascoltato Baskin, che ha testimoniato di temere che Maldonado-Passage potesse minacciarla: “Continua a nutrire intensi sentimenti di cattiva volontà nei miei confronti”. Il mese scorso, gli avvocati hanno affermato che Maldonado-Passage stava ritardando il trattamento per il cancro alla prostata fino a dopo la nuova sentenza.

