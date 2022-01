Pittsburgh (Pennsylvania), 28 gen. (LaPresse/AP) – Un ponte è crollato a Pittsburgh, in Pennsylvania, poche ore prima della visita in città del presidente Usa Joe Biden proprio per parlare di infrastrutture. Lo riferisce la polizia locale. Il ponte di Forbes Avenue, che passa su Frick Park, è crollato intorno alle 6 di mattina ora locale. Sul posto ci sono le squadre di emergenza. Una foto mostra un bus di pendolari ribaltato in una parte del ponte crollato. Al momento non si hanno notizie di feriti, riferisce su Twitter l’account Pittsburgh Public Safety, che include polizia, vigili del fuoco e servizi d’emergenza, aggiungendo che una tubatura del gas si è rotta e c’è odore di gas nell’aria. Le autorità hanno chiesto agli automobilisti di evitare la zona. È atteso che Biden parli in città del piano per le infrastrutture da 1 trilione di dollari che include la manutenzione dei ponti.

