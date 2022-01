Milano, 28 gen. (LaPresse) – “Il rischio più grande per l’Ucraina e il rischio più grande per la sovranità del nostro stato” è “la destabilizzazione all’interno del nostro stato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un briefing con i rappresentanti dei media stranieri, citato da Interfax.

