Milano, 28 gen. (LaPresse) – “Una piattaforma negoziale nel formato Usa-Russia-Ucraina”: la propone il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per risolvere la situazione nell’est del Paese. “Come presidente, devo bussare a tutte le porte, parlare con tutti i leader, offrire formati e piattaforme diversi, piattaforme per accordi, piattaforme nemmeno per un risultato, ma per l’inizio di una discussione”, ha detto Zelensky in un briefing con i rappresentanti dei media stranieri, citato da Interfax.

